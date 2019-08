Sampdoria, Di Francesco contro la Lazio conferma la difesa di Crotone

GENOVA - La Sampdoria prosegue la preparazione in vista dell'esordio in campionato domenica sera al "Ferraris" contro la Lazio. Assenti sicuri lo squalificato De Paoli e il convalescente Maroni, che tornerà solo dopo la sosta dell'8 di settembre a causa dell'infortunio alla caviglia patito a Crotone.

Di Francesco, in attesa dei rinforzi dal mercato, sembra orientato a confermare la stessa difesa dello "Scida" (con Audero, Bereszinsky, Murillo, Colley e Murru, quest'ultimo chiesto dalla Fiorentina nell'ambito di un possibile scambio con Simeone). A centrocampo dovrebbe rientrare Ekdal dall'inizio, scontato l'impiego di Linetty, il migliore a Crotone, mentre per il terzo posto sono in ballottaggio Vieira, Jankto e Barreto.

L'attacco poggerà su Caprari a sinistra e Quagliarella al centro mentre a destra c'è ballottaggio tra Ramirez e Gabbiadini.