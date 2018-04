Sampdoria-Cagliari 4-1 (FINALE)

GENOVA - 48' FINISCE LA PARTITA

45' Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro

42' GOL! La Sampdoria dilaga con Gaston Ramirez che finalizza un pallone rimbalzato proprio davanti a lui. 4-1

32' Cigarini un colpo irregolare a Ramirez e per l'arbitro nessun dubbio: ammonizione ed espulsione.

27' Partita che ormai si sta trascinando fino al triplice fischio

26' Praet porta palla, poi serve Linetty: il polacco calcia, ma Cragno esce e gli chiude lo specchio, deviando in angolo.

21' Gran tiro di Praet dal limite dell'area, Cragno si distende e neutralizza in tuffo

18' Azione di Pavoletti che viene fermato da Barreto prima di battere a rete

12' Ionita sgambetta vistosamente Torreira e si becca l'ammonizione

8' Discesa di Sala che crossa per Ramirez ma Cragno interviene

7' Conclusione di Bereszynski a lato di poco

6' Azione di pavoletti ma chiude Andersen

4' Gol del Cagliari, crossa dalla destra di Faragò per Pavoletti che appoggia facilmente alle spalle di Viviano

3' Esce per infortunio Quagliarella, al suo posto tocca a Ramirez

1' INIZIA SECONDO TEMPO

50' FINE PRIMO TEMPO

48' Perfetto cross dalla fascia destra di Bereszynski, arriva prima di tutti Kowancki cala il tris per i blucerchiati

48' TERZO GOL DELLA SAMPDORIA

39' Calcio di rigore per la Sampdoria, Barella atterra Torreira. Dal dischetto sbaglia Quagliarella: il suo tiro colpisce il palo alla destra del portiere del Cagliari

34' Cartellino giallo per Farias

33' Ionita pesca Farias in area: tiro di prima, ma Viviano si distende e dice di no.

31' Ammonito il difensore del Cagliari Pisacane

26' Barreto innesca Linetty. Il polacco confeziona un assist perfetto per Quagliarella, che sul secondo palo deve solo spingere nel sacco!

26' RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA

23' Ottima partita della Sampdoria che insiste alla ricerca del raddoppio

21' Errore di Pisacane, che scivola e regala palla a Kownacki. Tocco per Quagliarella, che si ritrova subito Cragno addosso: il suo tiro è respinto in angolo dal portiere.

19' Tiro di Kowancki, Cragno neutralizza

18' Erroraccio di Viviano, che regala palla a Pavoletti fuori area. Scarico su Padoin, il cui traversone non trova compagni

17' Tiro di Pavoletti ma nessun problema per Viviano

13' Bella discesa di Sala sulla sinistra, cross intercettato da Cragno

9' Iniziativa di Quagliarella ma la difesa del Cagliari neutralizza

6' Lancio in profondità per Praet che controlla bene e fulmina il portiere avversario con un preciso tiro

6' SAMPDORIA IN VANTAGGIO

3' Occasione per la Sampdoria, Kowancki controlla il pallone e lascia partire un tiro che finisce di poco sopra la traversa

1' Partiti

1 TEMPO

È una Samp inedita quella che sfida il Cagliari al Ferraris nella quartultima giornata di campionato. Mister Giampaolo mescola le carte in vista di una gara che sarà "decisiva per il morale", ha detto il tecnico. In avanti, accanto a Quagliarella, tocca a Kownacki con Praet che torna a fare il trequartista. In difesa Andersen fa coppia con Silvestre. Fischio d'inizio alle 15, arbitra Abisso.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki All. Giampaolo

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti All. Lopez