Sampdoria-Cagliari, formazioni e cronaca live

GENOVA - È una Samp inedita quella che sfida il Cagliari al Ferraris nella quartultima giornata di campionato. Mister Giampaolo mescola le carte in vista di una gara che sarà "decisiva per il morale", ha detto il tecnico. In avanti, accanto a Quagliarella, tocca a Kownacki con Praet che torna a fare il trequartista. In difesa Andersen fa coppia con Silvestre. Fischio d'inizio alle 15, arbitra Abisso.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki All. Giampaolo

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti All. Lopez