Sampdoria-Lazio, il tabellino del match del Ferraris

GENOVA - Ultima chiamata per l'Europa per la Sampdoria, che con la Lazio ha un solo risultato per sperare ancora nell'obiettivo. Giampaolo sceglie Defrel e Quagliarella in attacco, Inzaghi invece si affida all'ex Correa e a Caicedo, con Immobile in panchina. Ferrari affianco a Colley, infortunato Andersen.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-LAZIO 0-1 (Caicedo 3')

SAMPDORIA: Audero; Sala, Ferrari, Colley (Tonelli 15'), Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

LAZIO: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo. All.Inzaghi