Salvini incontra gli sfollati di via Fillak: "Qui per ascoltare i bisogni di tutti"

GENOVA - "Gli sfollati non sono contenti del Decreto Genova? sono qui apposta per capire e imparare. Ascolto tutti" il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini a Genova per l'inaugurzione della caserma dei vigili del fuoco, parla del provvedimento messo a punto dal governo per affronatare le problematiche della città dopo il crollo di ponte Morandi. Il vice premier poi è andato a parlare con gli sfollati di via Fillak a Certosa. "I genovesi ci stanno ringraziando per quello che abbiamo fatto, se c'è qualcuno che chiede di più proveremo a fare di più" dice ancora Salvini. "Queste persone - prosegue il ministro - chiedono tempi certi, fondi certi e concretezza per tornare ad avere una vita normale, tornare al lavoro o a scuola o ad avere una casa, il mio ruolo è quello dell'ascolto in modo da portare queste istanze in parlamento in vista della discussione del decreto Genova".

Mentre sul Terzo Valico ha aggiunto: "Le risorse ci sono basta usarle bene. La Lega è a favore della crescita, di nuove infrastrutture, del futuro, e quindi basta mettersi d'accordo su questo. La Liguria deve essere collegata il più efficacemente possibile con il resto d'Italia e con il resto de'Europa".

Infine il ministro parla del ruolo fondamentale che svolgono i vigili del fuoco: "Sarei orgoglioso di essere il primo ministro con un piano di assunzioni straordinario non solo per i vigili del fuoco, ma anche carabinieri, polizia e guardia di finanza porti migliaia di agenti per strada" ha aggiunto Salvini annunciando un piano di 1500 assunzioni.