Salvini a pranzo con Toti: "Abbiamo parlato di futuro"

GENOVA - Passata la cerimonia di commemorazione dell'anniversario del crollo del viadotto della Val Polcevera, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il ministro Matteo Salvini si sono incontrati in un ristorante nel centro storico di Genova.

Un incontro, a detta dei due esponenti politici, organizzato unicamente per parlare di porti e logistica, lavoro, infrastrutture e case popolari.

"E' squallido, in una giornata come questa, che ci sia ancora qualcuno che parla esclusivamente di Autostrade per l'Italia. Chi sbaglia paga, l'ho sempre detto" commenta Salvini in risposta alle affermazioni di Di Maio sulla revoca delle concessioni ai Benetton. "Abbiamo solo parlato di Genova", puntualizza Salvini negando qualsiasi accordo politico con l'ex forzista.

Il leader del Carroccio fa anche il punto sulla questione Gronda. "E' un'infrastruttura che serve a Genova, bloccare i lavori è un danno per la città e per i genovesi. Noi preferiamo ragionare di futuro, in questi minuti qualcun altro starà invece pensando alle poltrone", conclude Salvini.