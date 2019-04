GENOVA - "Porto a Genova e ai genovesi - che ringrazio sempre - più risorse per la sicurezza e la conferma che i fondi per risarcire le persone della cosiddetta zona arancione vicino al cantiere del ponte ci sono e arriveranno nel giro di due o tre settimane".

Lo ha detto il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a Genova per presiedere in Prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato anche il sindaco e commissario Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. Salvini ha firmato un accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell'Interno e la Regione Liguria. "Che significa più soldi, più telecamere, più agenti, una cinquantina dei quali sono già operativi", ha sottolineato Salvini.

Il Ministro dell'Interno, che ha incontrato anche una delegazione dell'Unione sindacale di base dei Vigili dei Fuoco presente all'esterno della Prefettura per chiedere garanzie su diritto allo sciopero, all'attività sindacale e sul rinnovo del contratto, ha parlato anche del rinvio a giudizione di un agente di Polizia per l'uccisione di Jefferson Tomalà durante il Tso. "Io sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine - ha dichiarato Salvini - e se incontro i loro rappresentanti mi fermo e ne rispetto il ruolo. Mia nonna mi diceva male non fare, paura non avere. Cosa direi alla famiglia del ragazzo? Se commetti qualcosa di sbagliato, possono accadere anche conseguenze come questa".

Salvini ha accennato anche alle polemiche interne al Governo ("I Ministri sono pagati per lavorare non per inseguire fantasmi di fascisti, comunisti, nazisti, marziani"), della Tav ("Si sbloccherà anche quella, per me resta un'opera importante") e ha rassicurato il Ministro dell'Economia Tria: "Non si tocca".

Il Ministro ha concluso con un riferimento alla nave Alan Kurdi, carica di migranti, a cui Salvini ha chiuso i porti. "Mi pare che l'imbarcazione stia facendo rotta verso Malta, è un altro risultato importante della nostra politica per la sicurezza".