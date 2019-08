Salvatore (M5s) su treni: "Bene iniziativa intrapresa da Berrino, attesa e doverosa"

GENOVA - "Lieti della doverosa iniziativa oggi intrapresa dall’assessore Berrino, e orgogliosi nell’aver contribuito alla sua presa in carico del problema, di competenza appunto dell’assessorato ai Trasporti – ha scritto in una nota la capogruppo regionale del M5s Alice Salvatore – e il nostro ruolo di consiglieri è stato ascoltato. Adesso è l’amministratore delegato di Trenitalia a dover fare il prossimo passo: prima di tutto rispettando il contratto di servizio, garantendo il funzionamento dello stesso; contestualmente è necessario che Trenitalia investa subito in nuove assunzioni di personale per scongiurare che si verifichino ancora disservizi e la cancellazione di treni che mettono in ginocchio Genova, La Spezia, Savona, Imperia e tutti i comuni liguri".

“È indubbio che Trenitalia debba pagare delle penali”, ha dichiarato a Primocanale Salvatore, che sulla polemica scoppiata tra Berrino e Toninelli, nella quale l’assessore aveva chiesto al titolare del Mit un intervento su quanto accaduto venerdì 16, ha voluto rimarcare le differenze: “Il Mit potrebbe intervenire a livello della convenzione tra ministero ed Fs, qui siamo in un altro settore”. Salvatore non risparmia una stoccata alla Regione: “Il servizio in altre regioni funziona meglio, la Liguria è tra le più indietro per quanto riguarda il contratto di servizio. Questo caso avvenuto il giorno dopo Ferragosto è più unico che raro”.