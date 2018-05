Salute mentale, lunedì 14 consiglio regionale straordinario

GENOVA - Sarà dedicato interamente alla salute mentale e al ripristino di un Osservatorio regionale un Consiglio regionale straordinario, chiesto da Pd, Rete a sinistra e Liguria per Paita, previsto per lunedì prossimo. Il consiglio è stato annunciato a margine di un affollato convegno sulla salute mentale stamani a Quarto, dal titolo "La città che cura: un patto per la salute mentale", promosso dall'Asl 3 con la rete di associazioni del settore, al quale hanno partecipato anche i consiglieri regionali Pd Giovanni Lunardon, Valter Ferrando e Pippo Rossetti.

"Abbiamo sottoscritto il patto per la salute mentale promosso nel corso dell'iniziativa- scrivono i tre consiglieri in un comunicato stampa - e annunciamo che il 14 maggio prossimo si terrà un Consiglio regionale straordinario sul tema della salute mentale".

A detta dei tre consiglieri "la seduta del 14 maggio affronterà anche i temi proposti nel patto sottoscritto oggi a Quarto, come il ripristino dell'Osservatorio regionale per la salute mentale presso A.Li.Sa, l'attivazione della Consulta permanente per la Salute Mentale nel territorio dell'Asl 3, la proposta di apertura, presso diversi servizi territoriali, di uno spazio di discussione trimestrale e la costituzione di un programma di formazione", oltre "all'implementazione dei servizi di cura e della contrattualistica tra enti accreditati e Regione Liguria nel campo della salute mentale" e l'apporto di Arte nella politiche di cohousing, di convivenza e dei centri per l'impiego, per l'inserimento professionale dei disabili psichici.