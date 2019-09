Salone Nautico, Ucina costituirà una conferenza delle associazioni

GENOVA - Stiamo lavorando per creare, sotto il cappello di Ucina, una conferenza delle associazioni nautiche regionali. Ucina aiuterà tutte le associazioni che aderiranno a portare le proprie istanze sia a livello governativo sia come aiuto e supporto tecnico anche per l'eventuale organizzazione di eventi, non nel senso che andiamo noi a organizzare eventi ma nel senso che li possiamo supportare e aiutare". Lo ha annunciato il vicepresidente di Ucina, Piero Formenti al Salone Nautico, nel corso dell'appuntamento quotidiano con la stampa.

"L'idea è una conferenza in cui tutte le associazioni regionali si riuniscono, ognuno porta le istanze e si vede quali sono le necessità per lo sviluppo della nautica sul territorio" spiega ancora Formenti. Si parte con le associazioni di Puglia e Sicilia e la prossima regione a entrare potrebbe essere la Campania con il Lazio. "Abbiamo iniziato con loro, si parte da Sud e si comincia ora, è una cosa a cui tengo molto, penso di portarla a termine entro il prossimo Salone Nautico" conclude Formenti.