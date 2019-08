Sabato da bollino nero: code in Liguria e al terminal traghetti fin dalle prime ore del mattino

GENOVA - Un sabato da bollino nero per chi è in partenza per le vacanze: anche in Liguria fin dalle prime ore della mattina si sono verificate code e rallentamenti.

Una lunga coda si è formata già dalle 7 di questa mattina a Genova in direzione del terminal traghetti, con ripercussioni su Lungomare Canepa, strada Guido Rossa in direzione levante, dal casello di Genova Ovest e in via di Francia verso via Albertazzi. Ripercussioni anche sulle autostrade nel nodo genovese.

GLI AGGIORNAMENTI

9:00 - A10: Coda tra Varazze e Bivio A10/Fine Complanare Savona per traffico intenso

8:30 - A12: Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso

8:10 - A10: Coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa Incidente

7:45 - A7: Coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso

7:20 - A26: Coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Ventimiglia per traffico intenso.

7:00 - A7: Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria