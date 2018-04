Sabato 14 e domenica 15 aprile corso di rianimazione e primo soccorso in montagna al Rifugio Parco Antola

GENOVA - Sabato 14 aprile e domenica 15 aprile VI corso di rianimazione e primo soccorso in montagna, che si terrà al Rifugio Parco Antola.

Il corso è organizzato dall’Associazione Centro di Formazione IRC “New Life” Resuscitation, in collaborazione con il comitato Croce Rossa Italiana di Vignole Borbera e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, con il supporto di Parco Antola e Club Alpino Italiano ed ha il patrocinio della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, dei comuni di Valbrevenna, Propata e Carrega Ligure e di diverse associazioni dell’outdoor.

La due giorni, dalle ore 14.30 del sabato alle ore 13.00 della domenica, è finalizzata ad acquisire le conoscenze di base su come agire in situazioni di emergenza nell’ambiente montano, per soccorrere un infortunato e tentare di salvare una vita mettendo in atto manovre di primo soccorso, rianimazione cardio-polmonare e con l’impiego di un defibrillatore.

Il corso, con certificazione finale Italian Resuscitation Council e 118 Regione Liguria, è rivolto a tutti coloro che frequentano l’ambiente appenninico e in particolare ad istruttori, guide naturalistiche, lavoratori e sportivi in quota (runners, MTB, NW, ecc.) ma soprattutto ad escursionisti e abitanti delle frazioni montane, che possono trovarsi a dover fronteggiare un emergenza sanitaria lungo i sentieri o nei paesi più isolati.

Dal 2013 il Rifugio Parco Antola grazie all’Istituto Cardiovascolare Camogli, è stato dotato per primo in Liguria e nella zona delle quattro Province, dell’apparecchiatura D.A.E. e i rifugisti sono abilitati al suo utilizzo, rendendo la struttura Rifugio Cardioprotetto nei periodi di apertura e riferimento per i soccorsi nelle valli del Parco e dell’Alta Val Borbera

L’iscrizione è obbligatoria entro il 9 aprile, costo euro 85,00 con mezza pensione al rifugio compresa.

Info: cdf.newlife@yahoo.it – 348.49.23.702

www.newliferesuscitation.org