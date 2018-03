Rubavano orologi nel ponente ligure: arrestati tre ladri georgiani

GENOVA - Pensavano di averla fatta franca anche questa volta e, invece. sono stati arrestati ieri tre ladri georgiani a seguito dell'ennesimo furto di orologi. Eranappena entrati in una abitazione di Via Rizzo ad Arenzano, senza commettere effrazione, grazie a sofisticati strumenti. Dopo aver raccolto il bottino, i tre ventottenni sono stati fermati dai carabinieri mentre erano in auto.

E proprio nel portabagagli avevano nascosto la refurtiva, che consisteva in un orologio marca rolex, altri tre orologi di prestigiose marche, numerosi oggetti in oro e brillanti e la somma di 30 euro.

Più tardi, ispezionata la loro abitazione, sono stati ritrovati svariati orologi di diverse marche e la somma di 700 euro, presumibilmente provento di pregressi furti. Refurtiva, auto, denaro e attrezzatura sono stati posti sotto sequestro e questa mattina i colpevoli sono stati portati presso il carcere di Genova Marassi