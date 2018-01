Roma-Sampdoria 0-0 (live secondo tempo)

ROMA - La Sampdoria gioca stasera all'Olimpico con la Roma, la 'rivincita' dopo il match di mercoledì al Ferraris finito in parità. La squadra cerca di recuperare le energie. Mister Giampaolo lascia riposare bomber Quagliarella e si affida al duo offensivo Caprari-Zapata.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

Secondo tempo

29' Dopo i cambi le formazioni stanno studiando le nuove disposizioni in campo

26' Nella Roma Perotti sostituisce Under

26' Secondo cambio per la Samp: Alvarez prende il posto di Ramirez

25' Primo cambio per Di Francesco, fuori Pellegrini dentro Defrel

23' Kolarov al volo dai 25 metri, palla presa con l'esterno e termina ampiamente a lato

20' Pellegrini in area servito da Florenzi, conclude di sinistro, la mira è imprecisa

17' Giampaolo opta per il primo cambio. Kownacki prende il posto di Caprari

16' triangolazione Pellegrini-Florenzi-pellegrini, il numero 7 arriva in area e serve Dzeko, la conlcusione dell'attacacnte bosniaco è centrale e Viviano para

15' I ritmi sono più bassi in questa ripresa

13' Kolarov in ritardo su Ramirez, arriva il giallo per l'esterno giallorosso

10' Ancora Viviano salva la Samp. El Shaarawy in mezzo per Pellegrini, la conclusione del giallorosso è respinta bene dall'estremo difesnore blucerchiato

8' Kolarov forte e basso, Viviano in tuffo risponde ancora presente

5' Under da due passi impatta un cross preciso, Viviano para col volto, arriva El Shaarawy per il tap in, Silvestre impressionante in scivolata rimendia in gol. Il portiere blucerchiato reta a terra per il colpo subito in volto

4' Pellegrini conclude forte di controbalzo da appena fuori area. para Viviano

3' Linetty per Zapata, palla lunga

1' Inizia la ripresa all'Olimpico, si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti

Primo tempo

45' Banti non assegna recupero. Il primo tempo dell'Olimpico termina 0-0

44' Allisson salva la Roma. Tunnel di ramirez e lancio in velocità per zapata, il colobiano appoggia bene peer Caprari: Allisson para sull'ex Pescara, è lo stesso Caprari a fiondarsi sul pallone, ma ancora Allisson blocca quello che sarebbe styato un appoggio in rete del blucerchiato

43' Cross dalla destra di Florenzi, la palla attrravresa tutta l'area Under al volo di sinistro, fuori misura

41' Viviano dice no di piede a El Shaahawy

39' Viviano para il rigore calciato da Florenzi, l'estremo difensore blucechiato si distende sulla sue destra e respinge la conclusione del giallorosso

39' Pellegrini in mezzo per Under, bereszynki di mano blocca il tiro rigore e cartellino giallo per il polacco.

38' Nainggolan appoggia in malomodo davanti alla sua area, Caprari conclude forte. Allisson è attento

37' La Samp rifiata dopo l'incredibile mezz'ora, la Roma guadagna metri e alza il,baricentro

33' Manolas batte Viviano sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il giallorosso è in fuorigioco e l'arbitro fischia prima del tiro

32' Ora è la Roma a farsi insistente pericolosa dalla parti di Viviano.

28' Samp irresistibile in questa prima mezz'ora, intesa Ramirez-Zapata, la cocclusione del numero 91 il portiere giallorosso devia in angolo. Dallo sviluppo dell'azione Torreira tira forte da posizione defilata, ancora Allisson rimedia in angolo

27' Zapata si accentra e tira di sinistro, la colclusione è forte ma centerale, facile per Allisson

25' si fa vedere anche la Roma, percussione di El Shaarawy, entrato in area cade a terra. Banti fa giocare e il romanista non protesta

24' Zapata sfrutta un errore della Roma, il colombiano sterza e supera il suo uomo, poi la conclusione è ciccata efinisce sul fondo

20' Roma in difficoltà in questi minuti ma gli uomini di Giampaolo non trovano la via del gol

18' Anche Murru a un passo dalla rete, il suo tiro da posizione defilata sfiora il palo

17' tiro cross di Ramirez, la palla scende sul secondo palo, allisson è attento e devia in angolo. Sul proseguo Barreto dalla distanza di prima intenzione, ancora Allisson è attento e in tuffo toglie la palla dall'angolino basso. Samp ancora a un passo del gol

15' Ramirez in mezzo per Zapata, Juan Jesus allontana

13' Viviano impreciso e sotto pressione per l'attacco di Dzeko regala una rimessa laterale alla Roma

11' Ramirez in mezzo di prima intenzione per Zapata, il, colombiano ruba il tempo a Manolas ma non inquadra la porta. E' partita bene la Samp all'Olimpico

9' Samp vicina al gol. Caprari a giro di destro da appena dentro l'area sfiora l'incrocio dei pali

8' Punizione per la Samp, Ramirez ci prova dai 30 metri, para Allisson. Sul capovolgimento di fronte Viviano in uscita fa sua la palla

6' Bereszynski lunghissimo per Caprari, l'ex pescarese è bravo a guadagnarsi un calcio d'angolo

4' Samp in avanti in questi primi minuti, ma i due calci d'angolo consecutivi non vengono sfruttati

2' Murru prova a lanciare Caprari, la palla è lunga

1' partiti all'Olimpico, la prima palla è della Roma

Problemi alla rete della porta sotto la Curva Sud. si ritarda di qualche minuto l'inizio del match

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Ünder, Dzeko, El Shaarawy.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Barreto; Ramirez; Caprari, Zapata.