Rolli Days, dalle Ville di Cornigliano alla Valpolcevera: tutte le novità di questa edizione

GENOVA - Aprono le loro porte al pubblico le straordinarie ville di Cornigliano: in occasione dei Rolli Days, saranno visitabili ben sette palazzi da Villa Domenico Serra a Villa Spinola Dufour, oltre alla Chiesa di san Giacomo.

"La situazione delle ville di Cornigliano è molto variegata. Ci sono alcune ville che sono ancora in stato di abbandono, le due in zona della ex fabbrica Dufour, e che ci auguriamo vengano ben presto recuperate. Altre sono state trasformate in condomini, altre ancora sono di proprietà comunale e sono state quindi trasformate in centri civici o biblioteche", spiega Micaela Antola dell’associazione Ascovil.

Un grande patrimonio artistico che risale al Cinquecento, nascosto nel cuore del quartiere, che viene svelato grazie a visite guidate gratuite nel corso di questo weekend. Alcune di queste realtà, infatti, appartengono a privati e non si possono visitare durante l’anno. Per le altre invece, si sta pensando come farle conoscere ai turisti.

"In occasione della conferenza stampa dei Rolli Days abbiamo presentato una mappa che vuole andare a creare un percorso permanente. Il nostro obiettivo è che venga distribuita all'interno di info point genovesi, in modo tale che il turista possa vedere qualcosa di diverso dal centro storico. Il giro è prevalentemente esterno ma abbiamo inserito anche gli orari dei palazzi civici e visitabili".

LE VILLE DI CORNIGLIANO

Villa Domenico Serra,

Villa Gentile Bickley (Biblioteca Guerrazzi) - via N. Cervetto 35

Villa Spinola Narisano – viale Narisano 14 - interni visitabili

Villa Pallavicini Raggi - Via dei Domenicani 5 - interni parzialmente visitabili

Villa Serra Ricchini - Via N. Cervetto 2 - giardino visitabile

Villa Spinola Dufour di Levante - Via Tonale 47 - giardino e interni visitabili - tour sulla torre

Chiesa di san Giacomo

LE VILLE DI SAMPIERDARENA

Villa Imperiale Scassi

LE “NOVITÀ” IN VALPOLCEVERA

L’Abbazia del Boschetto (Cornigliano) sarà visitabile in esclusiva, dopo un lungo e importante intervento di restauro.

La Certosa di San Bartolomeo di Rivarolo è un complesso monastico certosino, sorto nel 1297 e rinnovato nel Cinquecento; il chiostro conserva un magnifico risseu, cioè un mosaico in ciottoli: ad oggi, è uno dei più ampi e antichi conservati in Liguria.

La Certosa sarà visitabile sabato 4 maggio dalle 10 alle 17 e domenica 5 maggio dalle 12 alle 17.30

TUTTI I PALAZZI APERTI

Palazzo Antonio Doria poi Spinola – Largo Lanfranco 1– interni visitabili

Palazzo Giorgio Spinola – Sal. S. Caterina 4 - atrio visitabile

Palazzo Tommaso Spinola – Sal. S. Caterina 3 - atrio visitabile

Palazzo Pantaleo Spinola – Via Garibaldi 2 - interni visitabili

Palazzo Franco Lercari (Parodi) – Via Garibaldi 3 - interni visitabili

Palazzo Tobia Pallavicino - Via Garibaldi 4 – interni visitabili

Palazzo Angelo Giovanni Spinola - Via Garibaldi 5 – atrio visitabile

Palazzo G.Battista Spinola - Via Garibaldi 6 – atrio visitabile

Palazzo Nicolosio Lomellino - Via Garibaldi 7 –visite guidate agli interni e al giardino segreto a tariffa ridotta

Palazzo Nicolò Grimaldi (Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi) - Via Garibaldi 9 – interni visitabili

Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso) - Via Garibaldi 18 interni visitabili Orario: sabato e domenica 10 - 19. Ingresso ogni 40 minuti per gruppi di 20 persone. Su prenotazione presso il Bookshop di via Garibaldi

Palazzo Luca Grimaldi (Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco) - Via Garibaldi 11 – interni visitabili ore 10 - 19.

Palazzo G. Grimaldi (Palazzo della Meridiana) - Salita San Francesco 4

Atrio e Salone del Colonnato visitabili dalle ore 10 alle ore 19 con Ingresso Libero

Salone del Cambiaso visitabile dalle 12 alle 19 con biglietto € 3.

Mostra “Caravaggio e i Genovesi” dalle 10 alle 19 con biglietto d’ingresso ridotto € 8.

Possibilità di visitare il Salone del Cambiaso e la Mostra Caravaggio e i Genovesi con un biglietto cumulativo a € 10.

Palazzo Gio Carlo Brignole (Durazzo) – Piazza della Meridiana 2 – interni visitabili

Palazzo Stefano Lomellini (Palazzo Doria Lamba) - Via Cairoli 18 – atrio visitabile

Palazzo Gio Francesco Balbi - Via Balbi 2 - interni visitabili

Palazzo G. e P. Balbi (Università degli Studi di Genova) - Via Balbi 4 - interni visitabili

Palazzo dell’Università (ex collegio dei Gesuiti - Università degli Studi di Genova) - Via Balbi 5 - interni e Orto Botanico visitabili

Palazzo Stefano Balbi (Museo di Palazzo Reale) - Via Balbi 10 – interni visitabili

Ingresso libero – orari sabato e domenica 13.30-19.00

Palazzo Cesare Durazzo - Via del Campo 12- interni visitabili

Palazzo Centurione (Pitto) - Via del Campo 1- interni visitabili

Palazzo F. Grimaldi (Galleria Nazionale Palazzo Spinola) - Piazza Pellicceria 1 – interni visitabili

Ingresso libero – orari sabato 8.30-19.30 - domenica 13.30-19.30

Palazzo Nicola Grimaldi - Vico San Luca 2 – interni visitabili

Palazzo Ambrogio Di Negro – Via San Luca 2 – interni visitabili

Palazzo De Marini Croce – Piazza De Marini, 1 - atrio visitabile

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale - Piazza Campetto 8 – interni visitabili,

La visita comprende la mostra "La Gerusalemme Liberata e il ritorno di Gio. Vincenzo Imperiale"

Ingresso 3 euro con visita guidata

Palazzo Sauli De Mari (del Melograno) – Piazza Campetto 2 - interni visitabili (OVS)

Palazzo Doria Carcassi – Via D. Chiossone 10 (Fondazione Carige) – interni visitabili

Palazzo Cattaneo della Volta – Piazza Cattaneo 26 - interni visitabili (con guide turistiche)

Palazzo Franzone Spinola - Via Luccoli 23 – interni visitabili (con guide turistiche)

Palazzo De Franchi – Piazza della Posta Vecchia 2 (con guide turistiche)

Saranno visitabili gli interi del Teatro Carlo Felice, con visite guidate gratuite sabato 4 maggio dalle 13 alle 14.30 e dalle 18 alle 19 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 19.