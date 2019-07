Ritirare referti, pagare tiket in totale autonomia e senza limiti di orari: ecco i nuovi sportelli automatici di Asl3

GENOVA -

Sono già attivi i primi ventidue totem multifunzione "PuntofacileAsl3" già installati nelle sedi dei Distretti sanitari di Asl. Con il supporto di questi torem sarà possibile ritirare i referti e pagare le prestazioni sanitarie in totale autonomia in modo veloce, sicuro e senza vincoli di orario.

La nuova rete nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi sanitari digitali. Con PuntofacileAsl3 è possibile ritirare i referti, pagare con bancomat e carta di credito il ticket delle prestazioni CUP, i referti di laboratorio e le prestazioni erogate in regime di libera professione (erogate da Asl3).

Le operazioni sono fruibili attraverso un sistema intuitivo “touch” consente di eseguire le operazioni in modo veloce, sicuro e oltre l’orario degli sportelli.

Il progetto, presentato nella sede di Liguria Digitale, prevede ulteriori sviluppi. Per offrire una maggiore capillarità dello strumento ed essere più vicini al cittadino “PuntofacileAsl3” verrà presto attivato anche nelle sedi comunali di Busalla, Campomorone, Serra Riccò, Torriglia e Rovegno, presso il Municipio di Bolzaneto e in sette tra centri commerciali e supermercati Coop Liguria.

In futuro “PuntofacileAsl3”, sviluppato da Asl con il supporto di Liguria Digitale e TIM, verrà via via potenziato da questi nuovi servizi: cambio medico di famiglia e pediatra, ritiro referti radiologia, prenotazione, riconoscimento tramite PIN Tessera Sanitaria, autocertificazione esenzione per reddito, libretto vaccinale, richiesta copia cartella clinica e domiciliazione digitale.