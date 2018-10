RistorExpo da domenica a Genova la grande fiera della ristorazione

GENOVA - Si parte con gli show cooking: la Stella Michelin Ivano Ricchebono, il Re indiscusso della cucina a legna e brace Matteo Losio. Poi ancora Davide Scabin, Mauro Colagreco, Mauro Elli e Marco Visciola: gli chef di caratura internazionale ma anche le aree di degustazione dei consorzi o quello della Nespresso.

La cerimonia inaugurale diretta da Federico Quaranta, giornalista di RadioDue.

RistorExpo, dal 14 al 17 ottobre alla Fiera di Genova, Padiglione “Jean Nouvel”, sarà tutto questo ma anche eccellenze Dop del territorio, il Gambero Viola di Santa Margherita Ligure e il Gambero Rosso di Sanremo oppure Recco in veste di capitale gastronomica con la Focaccia al formaggio, le trofie e i pansoti.

RistorExpo, insieme a Confcommercio – mantenendo sempre ben presente #Genovanelcuore con la consegna di 20mila euro in buoni pasto buoni pasto per le famiglie sfollate a causa del crollo del ponte Morandi – sarà ristorazione e sarà un grande evento che riporterà Genova sotto i riflettori.

Qualche esempio? Focus Homini, per il Campionato mondiale di cucina italiana a legna e carbone oppure le gare eliminatorie del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio.

Le Masterclass, i “muscoli” di La Spezia, il Cocktail Negroni di Luca Picchi e la presentazione della “Mia Liguria APP”.

RistorExpo sarà sì un salone del gusto orientato al settore Ho.Re.Ca ma sarà soprattutto un grande evento di quattro giornate in cui tutte le più grandi eccellenze del Made in Italy reciteranno la parte dei protagonisti assoluti.

Ulteriori dettagli mercoledì su Primocanale in una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata proprio all'evento che sbarca per la prima volta nel capoluogo.