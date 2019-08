Ripartono serie A e serie B, Primocanale in campo. E da settembre grandi novità

GENOVA - Nel prossimo fine settimana scattano i campionati di serie A e serie B e Primocanale è pronta a seguire Genoa, Sampdoria, Entella e Spezia con una ricca programmazione.

Da martedì alle 21 riecco Gradinata Sud, la trasmissione sul mondo Samp con Maurizio Michieli. Squadra che vince non si tocca e così sono confermati gli opinionisti principali come Domenico Arnuzzo, Lorenzo Licalzi, Stefano Rissetto, Andrea Lazzara e la verve comica di Massimo Olcese e Matteo Monforte. Ai social Silvia Mesturini.

Giovedì sera tocca a Gradinata Nord, il programma sul Genoa condotto da Giovanni Porcella. Al suo fianco ancora Graziano Cesari, Carlo Pernat, Giorgio Guerello, Domenico Ravenna, Franco Fulle mentre le battute dissacranti toccheranno ad Andrea Possa e Carlo Denei.

Sabato edizione speciale di Anteprima Calcio per presentare Roma-Genoa e Lazio-Sampdoria con le parole degli allenatori e per lanciare la serie B con lo Spezia in protagonista a Cittadella e l’Entella in campo a Chiavari con il Livorno.

Domenica dalle 20 Derby in Terrazza per seguire in tempo reale Roma-Genoa e Sampdoria-Lazio e per commentare l’esito della sfide della cadetteria.

Ma questo è soltanto l’antipasto di una stagione di Primocanale ancora più ricca di sport, con tante novità televisive e in rete. Anteprima Calcio raddoppia con Anteprima Sport dedicata a tutte le discipline e da settembre scatterà anche una nuova, grande iniziativa per tenervi compagnia nell’ora di pranzo.