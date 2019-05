Riparazioni navali, è tutto illegittimo. Ucina vince il ricorso al Tar contro Amico

GENOVA - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato dalla I Saloni Nautici, la società di Ucina che organizza il Salone di Genova, contro la concessione rilasciata dall'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale all'azienda Amico sulla cosiddetta Nuova Darsena. Tutti gli effetti della concessione sono così annullati.

Il Tar ha accolto il ricorso in ogni suo punto: per i giudici amministrativi Giuseppe Daniele (Presidente), Richard Goso (consigliere estensore) e Paolo Nasini (refendario) la concessione ad Amico viola i principi generali di evidenza pubblica. della tutela della concorrenza, dell'imparzialità. della trasparenza e della parità di trattamento.

Ecco le motivazioni della sentenza:

- la concessione ha previsto lo spacchettamento delle aree senza avere però informato I Saloni Nautici, che dunque non ha avuto la possibilità di presentare un'offerta concorrenziale, sia in termini di durata che di importi investiti;

- la concessione non è rilasciata direttamente alla società Amico ma una società terza, ancora da individuare, che potrebbe prevedere la partecipazione di soggetti terzi per i quali non si è potuto procedere alle verifiche preliminari di affidabilità;

- la società Amico non potrebbe comunque chiedere la concessione per se stessa, poiché è vietato chiedere due concessioni per la stessa attività in un unico porto;

- l'Autorità di Sistema ha anteposto le esigenze private di Amico all'interesse pubblico prospettato dalla I Saloni Nautici;

- sarebbe ravvisabile un contrasto tra il piano di Amico, che si sviluppa su dieci anni, rispetto alla concessione, che è invece ventennale;

- le ricadute occupazionali di Amico sarebbero state sovrastimate

