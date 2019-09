Ripa, strada chiusa sino alla conclusione del primo lotto

LA SPEZIA - I lavori del primo lotto della strada della Ripa concluderanno a metà ottobre e la strada verrà chiusa per circa un mese, dal 16 settembre al 12 ottobre 2019. Lo stop al traffico è necessario per ultimare la realizzazione della galleria paramassi di 158 metri di lunghezza e la sistemazione del versante con l'introduzione di barriere di contenimento a protezione della viabilità. Il costo complessivo dei lavori del primo lotto, realizzati da IRE come soggetto attuatore, è di 3 milioni e 235mila euro, interamente stanziati da Regione Liguria.

“Con questo passaggio poniamo un punto fermo su un fronte delicato e particolarmente atteso della cittadinanza – commentano l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini –. Il traguardo della conclusione dei lavori del primo lotto è un risultato straordinario frutto di un impegno costante e di una fattiva collaborazione istituzionale per giungere alla messa in sicurezza definitiva di una arteria fondamentale per il tessuto economico e sociale del territorio”.

“I quattro lotti progettuali previsti per la messa in sicurezza erano stati pensati in ordine di priorità in proporzione al rischio. Il primo lotto era il più lungo, difficile, costoso e strategico. Regione Liguria ha già finanziato e avviato tutte le procedure per l’avvio dei successivi tre lotti del progetto”.

“In media dal progetto preliminare alla conclusione dei lavori passano circa 8 anni: in questo caso siamo partiti da zero nel gennaio 2016 senza avere neanche un progetto preliminare, e oggi il termine dei lavori del primo lotto è ormai questione di poche settimane” concludono Giampedrone e Peracchini.