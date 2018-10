Ricostruzione ponte, a Genova il commissario Bucci incontra Cantone

GENOVA - Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, oggi a Genova incontra il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. In prefettura il tavolo con il prefetto Spena, il presidente della Regione Toti, il rettore Università Comanducci e il procuratore regionale della Corte dei Conti Mori. Un incontro promosso dall prefettura 'Contratti pubblici: percorsi di legalità'.

Ma quella di oggi sarà anche e soprattutto l'occasione per discutere del Decreto Genova che domani approda alla Camera per l'avvio dell'iter di lettura e conversione in legge. Nelle scorse settimane proprio il numero uno di Anac aveva fatto emergere dubbi sulle eccessive deroghe in capo al commissario. Cantone aveva evidenziato il rischio di infiltrazioni mafiose nelle procedure legate lla ricostruzione del viadotto sulla A10 dopo il crollo di ponte Morandi.

"Una società ci mette un attimo a spostarsi dalla Calabria a Genova per fare il movimento terra e la Liguria non è nuova a casi di infiltrazioni" aveva sottolineato Cantone.