Regione, ufficiale l'insediamento dei nuovi consiglieri

GENOVA - Quattro nuovi consiglieri regionali hanno fatto ingresso nell'assemblea legislativa della Liguria per sostituire gli eletti in Parlamento. Sono Giovanni Boitano (lista civica 'Liguri per Paita') nel centrosinistra, Vittorio Mazza, Paolo Ardenti e l'assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai nella Lega.

prendono il posto di Raffaella Paita per il Pd, Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone per la Lega

Con il voto di astensione del M5S - secondo cui un eletto non può candidarsi a ricoprire un altro incarico - l'assemblea ha approvato le dimissioni dei loro predecessori, imposte dall'articolo 122 della Costituzione secondo cui "nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento".

Polemiche in consiglio per la mancata contestualità tra le dimissioni di Edoardo Rixi dall'incarico di assessore regionale allo Sviluppo economico e la sua elezione alla Camera dei deputati. "Ci sono 90 giorni di tempo dalla convocazione della Giunta delle Elezioni della Camera dei deputati per sanare la propria posizione, - spiega lo staff di Rixi - e l'assessore vorrebbe 'sistemare' alcune consegne per il suo successore".