Regione, staffetta allo Sviluppo Economico: Benveduti è il nuovo assessore

GENOVA - E' il direttore amministrativo di Axpo Italia, gruppo multinazionale con sede centrale in Svizzera attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica, gas naturale e derivati Andrea Benveduti, nuovo assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria che sostituisce il neo deputato Edoardo Rixi, dimesso perché incompatibile.

Benveduti, 54 anni, è iscritto alla Lega Nord dal 2000. Laureato in Economia e commercio all'Università di Genova, è attualmente direttore amministrativo di Axpo Italia, responsabile della divisione Control & Risk per l'Italia.

"Benvenuto al nuovo assessore e grazie all'amico Rixi per il lavoro svolto in questi anni - ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti - Benveduti ricoprirà le identiche deleghe, l'assessorato non acquista e non perde dipartimenti, resta con tutte le sue deleghe sinergiche per un lavoro che non può essere fatto da più persone".

"Vengo da una carriera iniziata in Deloitte tanti anni fa. Fino a oggi ho lavorato in una multinazionale di proprietà dei Cantoni svizzeri. Adesso anche grazie a Edoardo ho voglia di contribuire alla cosa pubblica - ha detto Benveduti -. Ho voglia di mettermi in gioco per dare una mano, consapevole che per me è come il primo giorno di scuola. Cambio mondo passando dall'azienda alla Regione, però Rixi ha iniziato da un po' di tempo a farmi ripetizioni. Da parte mia metterò ciò che ho imparato durante la mia carriera".

Andrea Benveduti durante il suo mandato continuerà a collaborare con Axpo Italia, il gruppo multinazionale con sede centrale in Svizzera attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica, gas naturale e derivati, per cui lavora. Lo spiega lui stesso oggi pomeriggio a Genova rispondendo a una domanda dei cronisti. Benveduti ha ribadito la volontà di "essere un assessore full time" e di continuare a collaborare con l'azienda in orari extra lavoro perché "non esistono conflitti d'interesse". Axpo è un gruppo multinazionale pubblico di proprietà dei Cantoni svizzeri.