GENOVA - Una brutta sorpresa per gli impiegati della Regione Liguria al loro rientro in ufficio nella mattinata.

Delle Infiltrazioni d'acqua durante la notte hanno fatto crollare una parte del controsoffitto negli uffici utilizzati da M5S e Pd nella sede della Regione Liguria in via Fieschi. L'incidente, essendo accaduto durante la notte quando gli uffici erano deserti non ha coinvolto alcuna persona.