Regione Liguria, 2,3 milioni ai giovani per il progetto "specializzarsi per competere"

GENOVA - Regione Liguria, su proposta dell'assessorato alla Formazione Professionale, ha stanziato 2,3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per erogare voucher fino a 7.800 euro per i laureati liguri che vogliono iscriversi a un master, e fino a 3.900 euro per chi sceglie un corso di Alta Formazione della durata minima di 200 ore. Per beneficiare del provvedimento è necessario avere non più di 35 anni ed essere residenti in Liguria. L'intervento in materia di formazione professionale, denominato 'Specializzarsi per competere', rientra nel più ampio quadro dei dispositivi attuativi del Pacchetto Giovani. La concessione di Voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta formazione e a Master di I e II livello, risponde all'esigenza di facilitare l'accesso dei giovani laureati liguri a un'offerta formativa che coniughi lo sviluppo di conoscenze specialistiche con l'acquisizione di competenze altamente professionalizzanti.

"Nella strategia disegnata da questa amministrazione - spiega Ilaria Cavo, assessore regionale alla Formazione - La formazione avanzata diventa un formidabile acceleratore nel perseguimento degli obiettivi di crescita nella vita professionale e questo provvedimento ne è una chiara dimostrazione. L'obiettivo è quello di dare un sostegno e un'opportunità concreta ai laureati che vogliono specializzarsi.