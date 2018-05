RECCO - Recco città amica delle persone affette da demenza senile. La Città di Recco dopo aver ricevuto nel settembre del 2017, all’ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente, il riconoscimento di Comunità amica delle persone affette da demenze (Dementia Community Friendly) riconosciute dalla Federazione Alzheimer Italia, continua nella missione così cara all’Amministrazione.

“Dopo un primo incontro insieme ai farmacisti di Recco - spiega l’assessore con delega ai Servizi Sociali Caterina Peragallo - andremo a organizzare una seduta di confronto con i medici di famiglia. Questo per aiutare il più possibile quelle persone che sono affette da questa terribile malattia. Il morbo di Alzheimer”.

Si tratta del primo caso in Liguria in cui una Città venga scelta per la promozione e la sensibilizzazione verso un nuovo Centro per i disturbi cognitivi e le demenze (Cdcd), alla vigilia della XXIV Giornata mondiale dell’Alzheimer.

“Il progetto - continua l’assessore Peragallo - prevede di dedicare un appartamento all’interno del grattacielo; il Caffè Alzheimer. Qui verranno seguite e aiutate tutte quelle persone affette da demenza senile. Verranno organizzati laboratori e verranno formati quei commercianti che aderiranno all’iniziativa e potranno esporre un adesivo che indicherà come, all’interno dell’attività, il personale sia formato per aiutare e supportare chi soffre di demenza senile. Tutta la comunità è entusiasta”.