Rallye Sanremo: ecco i premi ‘speciali’ di Msc, Gnv ed Europam

SANREMO - Rally e Sanremo sono parole inscindibili e conosciute in tutto il mondo. La competizione che affonda le radici nell’epoca eroica dell’automobilismo è un “Classico” giunto alla 66esima edizione. Il brand Rallye di Sanremo supera i confini degli appassionati di motori in tutti i continenti.

Nel 2019 il prestigio e la storia della gara si affiancano a grandi marchi internazionali che hanno deciso di supportare l’evento. In più, come nell’epoca d’oro del rallismo, le aziende metteranno in palio una serie di premi in “natura” per gli equipaggi in gara.

Msc Crociere è il main sponsor del Rallye di Sanremo e mette in palio due crociere per due persone sulla nuova MSC Bellissima per l’equipaggio che salirà sul gradino più alto del podio nella seconda prova del Campionato Italiano Rally.

Il Gruppo Grandi Navi Veloci offre il trasferimento in traghetto verso la Sicilia e la Targa Florio ai vincitori delle prove speciali più lunghe: la Ronde Testico-Colle d’Oggia per il Campionato italiano, la Testico-San Bartolomeo nel Sanremo Rally Storico.

Europam è il main sponsor del Sanremo Rally Storico. L'azienda impegnata da oltre 50 anni nel settore energetico premia l’equipaggio vincitore della gara riservata alle vetture che hanno scritto la storia dei rally con due tessere carburante del valore di 500 euro per l'equipaggio vincente.

Nel corso della diretta di oltre 25 ore su Primocanale Motori sarà possibile assistere alla premiazione di tutti i trofei speciali messi in palio da Msc Crociere, Grandi Navi Veloci ed Europam in occasione del 66esimo Rallye di Sanremo.