Rally Marca a Pedersoli su Citroen, Miele resta leader del campionato

TREVISO - Erano in quattro sulla carta a giocarsi la vittoria nel 36esimo Rally della Marca: Luca Pedersoli e Simone Miele su Citroen Ds3 Wrc, Marco Signor su Ford Fiesta Wrc Corrado Fontana su Hyundai i20 NG Wrc. E proprio questi quattro (finora dominatori assoluti di tutto il Ciwrc) si sono giocati la vittoria. Vista nel suo complesso però i veri dominatori della gara di Montebelluna sono stati Luca Pedersoli e Anna Tomasi, con la loro Citroen C3 Wrc.

Il pilota bresciano ha infatti preso il comando già dopo la prova di apertura, la breve speciale “Zadraring”. Da quel momento in poi gli avversari hanno potuto solamente stare a guardare, inserendosi qua e là, ma lottando soprattutto per le posizioni di rincalzo. Lotta che però si è comunque quasi subito definita con Marco Signor, Ford Fiesta Wrc condivisa con Patrick Bernardi, che è riuscito a consolidare il suo secondo posto, a conferma di una stagione che lo sta vedendo sempre protagonista ma mai vincitore, e con il buon Simone Miele, in coppia con Roberto Mometti, che ha, anche a causa di una foratura, ha deciso di non rischiare e di mettersi in scia, salvando al momento, anche se solamente di un punto e mezzo, la sua leadership di campionato.

Alla volata finale per il successo in corsa non ha potuto partecipare Corrado Fontana, in coppia con Nicola Arena su un Hyundai I20 NG Wrc. Il pilota di Como è stato costretto al ritiro a tre prove dal termine per gravi problemi al turbo, ma ha comunque confermato la sua presenza nelle ultime due gare della serie il Rally di Alba, 27 e 28 Luglio, e il San Martino di Castrozza in programma il 14 e 15 settembre, pur non avendo grani possibilità di rimonta nella generale.

La gara è stata tormentata dal caldo torrido. Efrem Bianco e Dino Lamonato hanno chiuso al quarto posto precedendo con la loro Skoda le vetture gemelle del piemontese Alessio Roveta, di Corrado Pinzano (che rafforza la prima posizione nella classifica riservata alle R5 del campionato), del trentino Matteo Daprà e del lariano Marco Silva. A chiudere la top ten il trevigiano Rudy Andriolo su Peugeot S2000, primo di categoria, e il locale Paolo Menegatti su Skoda Fabia.

Tra i protagonisti del Suzuki Rally Cup, primo posto al padovano Nicola Schileo, passato in testa proprio sull'ultima prova per lo stop di Andrea Scalzotto, protagonista assoluto della gara tra le Swift R1. Alle spalle di Schileo hanno chiuso lo svizzero Cominellie e il trentino Roberto Pellè. Ritiro dell'aostano Simone Goldoni, tra i più attesi del trofeo per un problema elettrico nell’ultimo giro di prove.

Classifica Finale 36°Rally della Marca

1. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) in 1:21'39.5; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 5.8; 3.Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) a 19.4; 4. Bianco-Lamonato (Skoda Fabia R5) a 2’35.1; 5.Roveta-Gonella (Skoda Fabia R5) a 2’42.1; 6.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 2'44.5; 7.Daprà-Andrian (Skoda Fabia R5) a 3’55.9; 8.Silva-Pina (Skoda Fabia R5) a 4’13.1; 9.Menegatti-Cracco (Skoda Fabia R5) a 4’42.9; 10.Andriolo-Menegon (Peugeot 207 S2000) a 4’44.0.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC

Miele 59,5; Signor 58; Pedersoli 45; Pinzano 34; Fontana 22,5