Rally Italia Talent targato Suzuki: la vigilia del Gran Finale

GENOVA - Dopo 9 selezioni regionali e una semifinale, è tutto pronto per l’atto finale della sesta edizione del Rally Italia Talent all’Adria International Raceway. Saranno 80 i piloti e i navigatori, tra cui 7 liguri, che si sfideranno nei 3 giorni di finale sulle impegnative prove disegnate dagli esaminatori sullo spettacolare impianto di Adria. In palio c'è la partecipazione gratuita a un rally titolato Aci Sport per ciascuna delle 7 categorie previste.

Per la prima volta parteciperanno alla finale anche sei Under 16 inseriti nella Categoria Young che disputeranno le stesse prove di tutti gli altri finalisti, ma che, soprattutto, riceveranno dagli esaminatori/Istruttori preziosi consigli per l’educazione alla sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni molto importanti quando saranno in età per il conseguimento della patente.

Si è arrivati quindi all’ultimo appuntamento dell’edizione 2019 che ha riscosso un successo di iscritti senza precedenti, arrivando a quota 9.300. e Il dato conferma l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come pilota o navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.

I finalisti si contenderanno la vittoria sulle Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a disposizione degli iscritti che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici selezione dopo selezione con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.

Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia grazie al presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all’educazione per la sicurezza stradale.

"Scopri il Rally che c’è in te". Questo è in sintesi il Rally Italia Talent, un format sportivo, dove conta solo ed esclusivamente l’attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso, l’opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally.

L’obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell’automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita perché il “sogno" per essere davvero realizzato completamente, dopo il premio iniziale, deve prevedere anche l'opportunità di proseguire con un programma di buon livello in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, perché solo così si darà la possibilità a chi merita di dimostrare il proprio talento.

Le iscrizioni per l’edizione 2020 si apriranno a fine aprile con il form online sul sito www.rallyitaliatalent.it