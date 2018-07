Rallentamenti e code in Liguria, la situazione sulle autostrade

GENOVA - Seconda domenica di luglio con sole e caldo in Liguria e già dalle prime ore della giornata in molti da Piemonte e Lombardia si sono messi in viaggio in direzione della Riviera di Ponente facendo registrare rallentamenti e code a tratti sulla A6, A26 e A10.

GLI AGGIORNAMENTI

Ore 11.29 Traffico tornato regolare sulle autostrade liguri. Nessuna segnalazione

Ore 10.06 Sull'A10 veicolo in avaria tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione Italia

Ore 9.18 Sull'A26 coda tra Masone e bivio con A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso