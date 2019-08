Ragazzo colpito da un cassonetto, i medici: "Le condizioni restano gravi"

GENOVA - Restano gravi le condizioni del ragazzo francese di 12 anni, in vacanza in Liguria con la famiglia, che l'altra notte è stato colpito da un bidone dell'immondizia lanciato da venti metri di altezza sulla spiaggia in cui dormiva in una tenda. La direzione sanitaria dell'Istituto Gaslini, dove il giovane è ricoverato, ha diffuso un bollettino sulle condizioni del paziente in cura per un grave trauma cervico facciale.

"La prognosi resta riservata e il paziente è in osservazione in terapia intensiva pediatrica per la valutazione dell'evoluzione dello stato di coscienza e del possibile danno neurologico conseguente al trauma", scrive l'ospedale. "Il decorso clinico non presenta problemi cardio-respiratori, tanto che nella notte e' stato autonomizzato dalla ventilazione meccanica". Proseguono intanto le indagini dei carabinieri di Noli e di Savona per risalire agli autori del lancio del cassonetto.

“Il primo pensiero va al bambino, che spero possa riprendersi presto. Un atto criminale, pura follia. Solo dei delinquenti possono lanciare un bidone dei rifiuti su delle persone” commenta il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello. “Mi auguro che le forze dell’ordine riescano ad individuare i colpevoli. Questo grave episodio, da condannare senza esitazione, mette però in rilievo anche il problema della sicurezza sulle spiagge e la loro occupazione impropria. I comuni costieri non riescono da soli a contrastare questi fenomeni. Lo diciamo da tempo. È necessaria un’attività congiunta di tutte le forze di polizia, con interventi mirati che facciano da deterrente”, conclude Arboscello.