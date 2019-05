Racing for Genova con Rapuzzi in Friuli per il tricolore velocità montagna

GENOVA - Ci sarà anche il portacolori della scuderia Racing for Genova Team Christian Rapuzzi domenica al via, in Friuli, della 50^ edizione della “Verzegnis - Sella Chianzutan”, quarto round del Civm (Campionato italiano Velocità Montagna) e Tivm (Trofeo italiano Velocità Montagna).

Il driver milanese, che nel 2018 ha conquistato il “tricolore” di Classe E2SH 1400 proprio nel Civm, sarà in gara con la sua Polini 04 Suzuki, vettura di base Fiat X1/9 motorizzata Suzuki che nella pausa invernale è stata oggetto di un aggiornamento tecnico al retrotreno.

“Abbiamo apportato diverse migliorie – osserva il pilota della Racing for Genova Team pronto al debutto stagionale – che dovrebbero rendere la vettura ancora più performante: sono curioso di testarla in una gara molto tecnica come quella friulana”.

Il programma della 50^ “Verzegnis - Sella Chianzutan” prevede venerdì verifiche sportive e tecniche all'Arena di Verzegnis, sabato due salite di ricognizione del tracciato e domenica le due manche su cui è articolata la gara con premiazione al termine della competizione in zona arrivo.