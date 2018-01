Raccolta punti al supermercato per sostenere scuole e società sportive

GENOVA - Una sorta di raccolta punti al supermercato per sostenere scuole statali e paritarie, ma anche società sportive. È l'idea alla base di 'Diamo una mano alla scuola e allo sport', iniziativa partita nei supermercati Basko in Liguria, nel basso Piemonte e nel piacentino.

I clienti potranno contribuire attivamente alla raccolta di materiali utili per l’attività quotidiana di scuole e società sportive (dalla cancelleria agli strumenti tecnologici, fino alle attrezzature sportive e supporti per la ginnastica). Un’iniziativa che vedrà coinvolti circa 800.000 studenti di oltre 3.000 strutture.

Il progetto è appoggiato dalla rete nazionale delle scuole Rete ITAsf, che fa parte del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. "Riproponiamo un’iniziativa che aveva avuto grande seguito nella sua prima edizione, nel 2016. Quest’anno, però, oltre alle scuole, abbiamo voluto che partecipassero anche le strutture sportive dilettantistiche, coinvolte anch’esse in modo preponderante nella formazione dei giovani", commenta Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko.

Ecco come funziona. I clienti potranno sostenere le strutture scolastiche e sportive aderenti all’iniziativa partecipando alla raccolta di bollini, attiva dal 23 gennaio al 16 aprile. I bollini, che si ottengono facendo la spesa presso tutti i supermercati Basko, andranno consegnati all’istituto o struttura che finalizzerà l’adesione all’iniziativa attraverso il sito www.diamounamanoallascuolaeallosport.it. In base alla quantità di bollini raccolti sarà possibile selezionare il materiale scolastico e tecnologico da un apposito catalogo. I premi sono totalmente gratuiti e non richiedono contributi aggiuntivi o spese di spedizione. L’iniziativa si concluderà il 16 aprile 2018. La richiesta premi si concluderà il 16 giugno 2018.

Ogni 10 euro di spesa effettuata nei supermercati Basko corrisponderà alla consegna di un bollino. È possibile inoltre convertire 50 punti accumulati sulla propria carta fedeltà Basko “Prima Card”. L’iniziativa è valida anche per le spese effettuate online tramite il sito www. basko.it.