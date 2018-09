Qui Group, lavoratori disperati a Genova ma Fogliani si 'ricicla' in Toscana

GENOVA - Prima l'assemblea poi l'incontro con l'assessore. Giornata delicata quella di oggi per i lavoratori di Qui!Group l'azienda dichiarata fallita dal tribunale di Genova dopo l'insolvenza nel pagamento dei buoni pasto.

I circa 300 lavoratori genovesi vogliono capire quale sarà il loro futuro alla luce del fallimento della società guidata dall'imprenditore Gregorio Fogliani.

Il lavoro dei curatori fallimentari nominati dal tribunale potrebbe far emergere elementi per portare all'estensione del fallimento altre società collegate a Qui! Group.

E intanto a livello nazionale si registra la beffa nella beffa.

Se infatti Qui! Group è stata esclusa da Consip per l'affidamento del bando pubblico per la fornitura di buoni pasto in diverse regioni d'Italia, in Toscana c'è un colpo di scena.

Sembra infatti definita l'assegnazione del bando pubblico alla società 'Più Buono' posseduta al 95% dall'insolvente Qui! Group esclusa dagli altri bandi e per il 2,5% da ciascuna delle due figlie di Gregorio Fogliani, il boss di Qui! Group.