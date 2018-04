Pulizie al Gaslini, accordo vicino: scongiurati i licenziamenti

GENOVA - Coopservice, l'azienda che cura le pulizie all'ospedale Gaslini, dopo un incontro con Filcams Cgil e UilTrasporti Uil "si è resa disponibile a sottoscrivere un'ipotesi di accordo che prevede sia l'esclusione dei licenziamenti che eventuali tagli di ore al personale interessato".

Si legge in una nota della Filcams Cgil che sottolinea come si parli di "ipotesi di accordo, in quanto si procederà alla consultazione dei lavoratori proprio il 23 aprile, giorno in cui doveva esserci lo sciopero". "A seguito di un presidio permanente che da 5 settimane va avanti davanti all'ospedale - si legge nella nota - e con la minaccia di uno sciopero dichiarato per il 23 aprile, oggi sospeso temporaneamente, Coopservice si è resa disponibile a sottoscrivere l'ipotesi di accordo.

"Se avremo il mandato dei lavoratori, procederemo alla definizione dell'accordo in sede amministrativa presso la Regione Liguria - ha detto Giancarlo Guarneri, Filcams - e l'intesa disporrebbe un meccanismo volontario di anticipazione al riposo pensionistico, allargato anche agli appalti pulizie degli ospedali San Martino e Galliera.