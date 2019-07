Prondini nel consiglio del Teatro Carlo Felice, l'assessore Cavo: "E' una stonatura"

GENOVA - "Non è una questione di incompatibilità ma è un tema di inopportunità, soprattutto da parte di quel Movimento 5 Stelle che fa sempre la morale su conflitti di interesse ma, in questo caso, applica la doppia morale. Una nomina che dimostra che, per chi si pone come governo del cambiamento, la musica non è cambiata". L'assessore alla Cultura della Regione Liguria, Ilaria Cavo, a margine di una conferenza stampa, commenta così la nomina nel Consiglio di Indirizzo del Teatro di Luca Pirondini, al posto dell'ex sindaco, Beppe Pericu.

"La nomina di Pirondini credo sia una nota quantomeno stonata, da parte del Mibac - spiega Cavo - perché è stata nominata una persona che è stato un candidato sindaco sconfitto, un orchestrale di questo teatro, anche se con contratti saltuari, e in questo momento siede in Consiglio Comunale, che è l'istituzione che deve dare gli atti di indirizzo al teatro. Che una persona di questo tipo vada all'interno del Consiglio di indirizzo del teatro, mischiando un po' quelle che sono le funzioni di controllore e controllato è sicuramente una stonatura". Sulla nomina di Pirondini interviene anche la consigliera regionale di Forza Italia Lilli Lauro che la definisce "Scandalosamente imbarazzante".