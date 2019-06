Pro Recco, Pietro Figlioli è il secondo acquisto

RECCO - Pietro Figlioli è il secondo acquisto della Pro Recco. Un giocatore di potenza, personalità e dinamismo Ratko Rudic.

Per Figlioli si tratta di un gradito ritorno visto che il capitano del Settebello ha giocato in biancoceleste per nove anni, nel 2006/2007 e dal 2009 al 2017.

Dopo due due stagioni in Lombardia, prima alla Sport Management e poi al Brescia, adesso è tempo di scrivere nuovi capitoli con la calottina dei campioni d'Italia. "Recco mi è mancata, la mentalità vincente presente in questa società è unica: ho provato sulla mia pelle quanto sia complicato batterla - le prime parole di Figlioli -. Sono davvero contento di ritornare, di ritrovare la mia quotidianità. Darò il massimo e metterò le mie qualità al servizio della squadra: ho ancora tanta voglia di vincere.