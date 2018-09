GENOVA - Primocanale in campo per seguire il pre partita di Cagliari-Sampdoria e di Genoa-Chievo.

Appuntamento alle 20 per un’Anteprima Calcio speciale con Giovanni Porcella, Stefano Rissetto ed Andrea Lazzara e alle 22,30 dopo Viaggio in Liguria per i finali delle partrite e i commenti dei telespettatori attraverso telefonate, wattsapp e social.