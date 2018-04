Primo week end di Euroflora, organizzazione promossa. Ai Parchi di Nervi è assalto di turisti

GENOVA - Organizazzione promossa e tutti soddisfatti. E' questo il sentimento che emerge nei tantissimi visitatori che in questa domenica hanno letteralmente preso d'assalto i Parchi di Nervi per Euroflora. Sono 20 mila infatti le persone che hanno varcato i cancelli del parco per vedere con i propri occhi i colori della kermesse florovivaistica. Dunque è arrivato il tanto atteso tutto esaurito.

Sono arrivati da tutta Italia per assistere a Euroflora 2018 che per la prima volta si tiene nella spettacolare location dei Parchi di Nervi. Turisti dal Piemonte, dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia. Complice la bella giornata di sole con temperature, questa volta sì, primaverili anche molti turisti stranieri si sono ritrovati a passeggiare per le vie del parco di Nervi. Ad essere apprezzata è soprattutto l'organizzazione con le indicazioni al casello di Nervi che hanno permesso facilmente a chi proveniva in macchina e autobus di arrivare, attraverso i mezzi pubblici messi a disposizione per l'occasione, alla kermesse.

Per il secondo giorno consecutivo la macchina ha funzionato. La maggior parte dei visitatori è arrivata attraverso il treno seguendo le indicazioni date nei giorni antecedenti all'apertura. Piena soddisfazione arriva anche dal personale al lavoro nel bus che collegano il centro città con i Parchi. Tra le piante ornamentali esibite lungo i viali del parco spuntano inconfondibili i visi degli stranieri provenienti da Francia, Svizzera, Germania e qualcuno anche da Russia, Ucraina e Asia. Tutti si aggirano ammaliati e smartphone in pronti a scattare la foto ricordo.

E l'apprezzamento maggiore arriva dai genovesi stessi che, messo nel cassetto il proverbiale mugugno, raccontano la soddisfazione di vedere i Parchi di Nervi vestiti a festa e luccicare di mille colori. L'unico appunto arriva da chi, cultore della botanica, ricorda le precedenti edizioni di Euroflora e candidamente ammette che quelle della Fiera avevano un numero maggiore di varietà in esposizione.

Insomma un'edizione di Euroflora che sta funzionando e trova il consenso ampio di genovesi e turisti. E domani sono attesi lungo i viali del parco altri 15 mila visitatori pronti ad ammirare le caratteristiche dell'esposizione. Il primo weekend di questa nuova edizione di Euroflora è filato liscio senza problemi e anche i temuti problemi di traffico sono stati evitati.