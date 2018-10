Primo giorno per "Paganini Rockstar": a Palazzo Ducale fino al 10 marzo 2019

GENOVA - Primo giorno per "Paganini Rockstar", la mostra multimediale realizzata da Palazzo Ducale che sarà visitabile fino al 10 marzo 2019 nell’Appartamento del Doge. "È una mostra per tutti, soprattutto per i giovani che rappresentano il futuro della nostra città”, commenta Barbara Grosso, nuovo assessore alla cultura del Comune di Genova. "Qui si incontrano passato e presente, due mondi che sembrano essere paralleli tra loro, ma che hanno bisogno l'uno dell'altro".

E in questo percorso si potrà vedere il personaggio di Nicolò Paganini come prima vera "rockstar" della modernità e non solo come simbolo culturale per la città di Genova. "Uno dei primi eventi di Regione Liguria era stato proprio Expo a Milano e avevamo voluto raccogliere la sfida di poter portare il Cannone di Paganini a suonare all'interno dell'esposizione", ricorda l’assessore Ilaria Cavo. "Era stato un grande successo che aveva fatto il ritornare a parlare di Paganini e del violino. Oggi essere qui ci conferma il fatto che abbiamo creduto in questa avventura".

Ma la sua eredità è arrivata anche ad altri grandi musicisti. Tra questi, Jimi Hendrix, con cui Paganini ha condiviso tanti lati in comune: dal look stravagante, al tour, alla performance virtuosistica e al carattere non facile.

Lo stesso Ivano Fossati, curatore della mostra, anticipa: "Chi verrà, tra genovesi e turisti, potrà apprezzare il parallelo tra Paganini e Hendrix. È l'occasione per ascoltare la grande musica di Paganini e la musica, ancora in parte da scoprire, di Jimi Hendrix".