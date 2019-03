Primarie Pd anche in Liguria, ecco dove votare oggi in provincia di Genova

GENOVA - Urne aperte fino alle 20 anche in Liguria oggi per le Primarie del Partito Democratico che chiama al voto i propri simpatizzanti per eleggere il nuovo segretario nazionale.

Tre i candidati: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Collegati ai nomi dei candidati alla segretaria gli elettori del Pd potranno scegliere i membri dell’assemblea nazionale. Per votare è necessario portare con sé la tessera elettorale e la carta di identità. Possono votare i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età e che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd.

Al momento del voto sarà richiesto un contributo di 2 Euro. Si vota mettendo una croce su una sola delle tre liste lo rimarranno fino alle 20 anche a Genova e in Liguria le urne delle Primarie de Partito Democratico per eleggere il nuovo

segretario nazionale.

Ecco l’elenco completo dei seggi in provincia di Genova:

Voltri: municipio (piazza Gaggero); Circolo Arci (via Vallecrosia)

Pra ’: un gazebo vicino alle poste (via San Romolo); sede Pd (via Fusinato); circolo Arci Pianacci (via della Benedicta); galleria commerciale (via Pavese).

Pegli: Giardini Peragallo; palazzo dell’ex circoscrizione (via Pallavicini); circolo Arci Varenna (via Pola).

Sestri Ponente: Palazzo Fieschi (via Sestri); circolo Arci Merlino (via Galliano); Bocciofila sestrese (via Chiaravagna); Villa Maria (via Merano); circolo Arci Amici 72 (via Borzoli).

Cornigliano: circolo Arci Uguaglianza (via Cervetto), Coronata, sede dell’associazione Amici di Coronata (via Coronata).

Pontedecimo: palazzo comunale di via Poli.

Bolzaneto: Casa del popolo (via Zamperini)

Certosa: sede Pd (via Zella), Dopolavoro ferroviario di Rivarolo (via Roggerone); gazebo nel porticato di piazza Vittime di Brescia a Begato.

Teglia: sms “Ambo i sessi” (piazza De Caroli)

Borzoli: sede della Croce Azzurra (via Fratelli di Coronata).

Sampierdarena: circolo Arci La Ciclistica (via Fillak); circolo Arci Malinverni (via Balbi Piovera); circolo Aurora (corso Martinetti); circolo “Speranza e concordia” (Via Sampierdarena).

San Teodoro: nella sede Pd (via San Marino) e nei camper di piazza Sopranis, via Bologna e via Melegari.

Lagaccio: circolo Gal (via del Lagaccio) e al gazebo di via Napoli.

Oregina: gazebo sarà in via Maculano.

Centro storico: sede del circolo Pd (via delle Vigne); Palazzo Ducale lato Matteotti, (anche per gli elettori di Manin e Portoria-Carignano).

Castelletto: si voterà al circolo Arci 1 maggio (salita San Nicolò).

San Fruttuoso: palestra di via Berghini; gazebo in via Amarena; centro Terralba (piazza Terralba); palazzo del Municipio (piazza Manzoni).

Quezzi: circolo Arci Baraghini (salita Costa dei Ratti); circolo Pinetti (via Pinetti).

Marassi: Villa Piantelli (corso De Stefanis)

Staglieno: sede Pd (via Tortona)

Molassana: circolo Arci Sant’Eusebio (salita rocche di Bavari); sede Pd di via Sertoli.

Struppa: polisportiva di piazza Suppini.

Foce: Gazebo davanti alla scuola Barrili (piazza Palermo).

Albaro: circolo Mariscotti (via Cocito); ristorante Vegia Arbà (piazza Leopardi).

San Martino: circolo Il Gheriglio (via Padre Semeria)

Bavari: soms Bavari (via Serra)

Apparizione: soms Apparizione (via Bocciardo); San Desiderio (via Emilio da Pozzo).

Sturla: gazebo in via Sagrado.

Quarto: soms Castagna (via Schiaffino).

Quinto e Nervi: PalaQuinto (piazza De Simone); csi Colle degli ometti (piazza Parri); soms Democratica (via Donato Somma).

Altri comuni

Arenzano: gazebo in via Bocca; museo Muvita (via Marconi).

Cogoleto: sede Pd (via Parenti)

Campo Ligure: ex palazzo di giustizia (via della Giustizia).

Masone: sala Don Bosco (via Pallavicini).

Mele: sede Pd (via del Piano).

Rossiglione: sede Pd (via Pizzorni).

Tiglieto: sala Venturi Zunino (via Marconi).

Campomorone: mercato (via del Mercato).

Ceranesi: impianti sportivi in località Piane; sede Pd (salita della Guardia).

Mignanego: soms Unione (via Vittorio Veneto).

Sant’Olcese: sede Pd (via Don Sturzo).

Serra Riccò: sede Pd (via Ciocchetti); club familiare Castagna (via Fratelli Canepa).

Busalla: palazzo comunale (piazza Macciò); sede Unicef (via Vazze).

Crocefieschi: palazzo comunale (piazza IV novembre).

Montoggio, Valbrevenna, Savignone e Casella: sede Pd di Montoggio (via Roma).

Ronco Scrivia, Isola del Cantone e Vobbia: circolo Il Ponte a Ronco Scrivia, (via Roma).

Bargagli: gazebo in via Aimone Martini.

Davagna: gazebo in via Piè di Rosso.

Torriglia, Propata, Rondanina, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno e Rovegno: sede Pd di Torriglia, (via 25 aprile).

Bogliasco: Croce Verde (via Vaglio inferiore).

Camogli: sede Ascot (via Piero Schiaffino).

Pieve Ligure: biblioteca comunale (via Demola); soms Pieve (piazza della Chiesa).

R ecco, Avegno, Uscio, Sori: sede Pd di Recco (via Massone).