Presidio ai varchi portuali, due giorni di blocco dei tir in città: traffico a rischio caos

GENOVA - E' scattata a mezzanotte di oggi lunedì 14 gennaio lo sciopero di due giorni dell'autotrasporto. Uno sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Oltre al comparto del trasporto merci aderiscono allo stop dal lavoro anche i settori della logistica e degli spedizionieri. A livello nazionale lo sciopero è valido solo per la giornata odierna mentre in Liguria si estenderà di ulteriori 24 ore, dunque interessando anche l'intera giornata di domani martedì 15 gennaio.

E proprio in Liguria attesi pesanti disagi, soprattutto nei porti. I sindacati attuano otto presidi attivi 24 ore su 24 a Genova concentrati ai varchi portuali e nei pressi dei caselli autostradali. Le maggiori conseguenze causate dal blocco si avranno nell'area di San Benigno, lungomare Canepa e la Strada a Mare Guido Rossa. Disagi anche ai varchi portuali della Spezia e di Savona. Altri presidi sono in atto anche nella zona di Alessandria, nell'area dell'interporto di Rivalta Scrivia.

Alla base della protesta la netta opposizione al Pacchetto Mobilità. Tra queste le misure che hanno scatenato la mobilitazione le modifiche dei tempi di guida e di riposo in discussione al Parlamento europeo. In concreto la modifica lascerebbe appena due giorni di riposo consecutivi attaccati agli autotrasportatori. I sindacati denunciano che in questo modo anche la sicurezza lungo le strade avrebbe pesanti ripercussioni. A questa si aggiunge la difficoltà degli stessi lavoratori di tornare a casa e passare del tempo con i propri familiari.