Presentato in Regione il "Voxonus Festival" 2019. Cavo: "Sinergia brillante e positiva"

SAVONA - Fascino e suggestioni di Villa Faraggiana, perla settecentesca di Albissola Marina, si uniranno alla musica barocca durante la 8° edizione del Voxonus Festival, un’esperienza artistica che, dal mese di giugno fino a ottobre, coinvolgerà storia, enogastronomia e paesaggi di Liguria e Piemonte. “Dalle Alpi al mare”, questo è il titolo dell’edizione per l’anno 2019 di questa rassegna nata in Liguria e approdata nel 2016 in Valle Bronda, in Piemonte, a conferma della sinergia artistico-culturale tra le due realtà territoriali.

Brand di spicco dell’Orchestra Sinfonica di Savona, il Voxonus Festival nasce dall’idea di Claudio Gilio e dello specialista Filippo M. Bressan all’interno del progetto “Academia di Musici e Cantori”, unica realtà stabile, sinfonica, operistica e corale in Italia, improntata su musiche e strumenti di Settecento e Ottocento. Sebbene la cifra stilistica sia l’espressione di età barocca, il repertorio si apre a contaminazioni crossover che rendono il festival un’esperienza unica nel suo genere.

“Quest’anno - spiega Claudio Gilio, presidente e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Savona - abbiamo unito i due volti della rassegna in un format innovativo, un vero e proprio fil rouge tra Liguria e Piemonte. Albissola Marina conferma la sua centralità come culla del festival, ma anche come pioniere di nuove frontiere. La scelta della Sala della Trasparenza del Palazzo di Regione Liguria, a Genova, come location di presentazione, rispecchia infatti la volontà di portare il festival in un contesto di più ampio respiro”.

“Il Voxonus Festival - commenta il commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini - conferma il suo status di festival musicale di altissimo profilo, che arricchisce il calendario delle manifestazioni culturali della Liguria. Un festival capace di ampliare il proprio orizzonte, edizione dopo edizione, coinvolgendo realtà territoriali diverse, valorizzandole tutte. Quella della musica è una carta strategica per la promozione turistica della Liguria, un elemento che contribuisce a rendere ancora più attrattiva la nostra regione e che, combinata con le ricchezze enogastronomiche dei diversi luoghi protagonisti del festival, genera come risultato un mix di grande fascino”.

“Il mondo della cultura può crescere potenzialmente nel caso in cui si riesca a fare rete tra più soggetti con l’intento di migliorare il prodotto finale - afferma Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria - ed è esattamente quello che è accaduto al Voxonus Festival, manifestazione nata in Liguria, ad Albissola Marina, e approdata nel corso degli anni anche in Piemonte. Una sinergia brillante e positiva, ripresa anche dal titolo dell’edizione di quest’anno: 'Dalle Alpi al mare'. Un titolo che sta quasi a significare la messa a sistema di due regioni diverse ma vicine che hanno voglia e l’entusiasmo di collaborare per creare qualcosa che sia d’impatto per i reciproci territori, sia dal punto di vista culturale che turistico”.

Nel corso delle edizioni il Voxonus Festival si è confermato firma di interesse internazionale, pur mantenendo la sua impronta volutamente glocal. Tra estate e autunno gli appuntamenti saranno veri e propri momenti esperienziali di musica, tradizioni e arte, con l’intento di promuovere le eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e storiche di Liguria e Piemonte.