Premio Gentleman Liguria, tutto pronto per il gran finale al Palazzo della Borsa

GENOVA - Sono stati più di 7 mila i tifosi, gli appassionati che hanno deciso di dare il loro voto per eleggere il Premio Gentleman Genoa e Sampdoria. Primocanale è Media Partner dell'evento

Due squadre di calciatori che nel corso della stagione e della loro carriera si sono pregiati di fair play e correttezza. Un podio ricco di piacevoli sorprese: Mattia Perin, Giuseppe Rossi e Goran Pandev da una parte, Fabio Quagliarella, Dennis Praet e Duvan Zapata dall'altra. Sono loro che martedì 24 aprile, nella serata di Gala che si svolgerà presso la prestigiosa Sala delle Grida all'interno del Palazzo della Borsa di Genova, si contenderanno i due prestigiosi riconoscimenti di Signore del calcio delle loro rispettive squadre.

La Prima edizione del Gran Gala del Premio Gentleman 2018 è patrocinata da REGIONE LIGURIA, COMUNE DI GENOVA, CAMERA COMMERCIO GENOVA, CONI LIGURIA, C.I.P. LIGURIA, F.I.G.C., SERIE B, ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI, U.C, SAMPDORIA, C.F.C. GENOA, USSI LIGURIA, FICTS.

A conferma del prestigio e dei valori che il Premio Gentleman rappresenta alla serata di premiazione saranno presenti anche le massime Istituzioni con il Presidente della Regione Giovanni Toti e l’Assessore Regionale allo Sport Ilaria Cavo,

COSTA CROCIERE ha riconfermato la Partnership con i valori del Premio Gentleman diventando Title Sponsor anche della 1a edizione Liguria, proprio nell'anno del suo 70° anniversario, ribadendo così il suo forte legame con il territorio.

La serata sarà condotta da Laura Barriales, volto della Lega Serie A. Nel corso della serata verrà attribuito il premio per il miglior goal della stagione in corso per il Genoa e uno per la Sampdoria.

Il Premio Gentleman sosterrà anche quest’anno il progetto “IN CAMPO CON IL CUORE” per la diffusione dei Defibrillatori salvavita nello sport e nelle Città. L’Associazione In Campo con il Cuore in collaborazione con il Premio Gentleman e Iredeem donerà un DAE per cardio proteggere i visitatori e gli uffici del Palazzo Ducale di Genova.

Il Premio Gentleman Fair Play è nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi. Dal 2014 Javier Zanetti è stato nominato Presidente Onorario del Premio.