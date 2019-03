Post fascista della consigliera di Savona, il sindaco: "Gravissimo, è un reato"

SAVONA - Un fascio littorio con tre rose a richiamare il Tricolore e la frase "I nostri 100 anni di passione! 100 ed altri 100 ci saranno!". Così la consigliera in Comune a Savona, Simona Saccone, dirigente regionale dell'Ugl, ha voluto celebrare la fondazione dei fasci di combattimento con un post su Facebook.

Post che ha scatenato polemiche e una serie di botta e risposta sulla pagina social. Critico il sindaco Ilaria Caprioglio, che guida una maggioranza di centrodestra: "Quanto ha pubblicato sui social la consigliera Saccone è di una gravità inaudita e configura un reato. Compito della politica e di coloro che la rappresentano nelle Istituzioni è quello di tenere vivo il ricordo e di raccogliere gli insegnamenti che ci sono stati trasmessi dai nostri Padri Costituenti. Chi non si riconosce nei valori della nostra Costituzione dovrebbe dimettersi dalle Istituzioni che tali valori incarnano". Pd e Rete a sinistra ne chiedono le dimissioni e l'intervento del prefetto, ricordando che l'apologia del fascismo è reato.

Non è la prima volta che Saccone, eletta nelle file del centrodestra ma da tempo confluita nel Gruppo misto, "pubblica post simili", ricorda il sindaco. "Personalmente - aggiunge il sindaco - avevo già segnalato tale condotta al Presidente del Consiglio comunale affinché valutasse i provvedimenti da adottare. Savona è Città medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza e l'Amministrazione comunale ha sempre difeso e sostenuto tali irrinunciabili valori. In passato ero stata duramente critica dalla stessa consigliera per le mie posizioni antifasciste e antirazziste e per aver partecipato a manifestazioni che ribadivano tali principi".