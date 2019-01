Portofino e il Golfo Paradiso tra le mete top del mondo per il New York Times

GENOVA - Per il New York Times Portofino e l'intero Golfo Paradiso rientrano tra le mete turistiche più belle del mondo e da visitare durante questo 2019.

L'area è stata infatti inserita nella classifica delle top 52 della storica e prestigiosa testata giornalistica statunitense, piazzandosi al 25esimo posto.

"Un orgoglio per la Liguria avere una delle destinazioni tra le più belle al mondo secondo le valutazioni di una testata prestigiosa come il New York Times, tra le più lette e influenti al mondo" spiega in una nota la Regione.