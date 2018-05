Porto Petroli e depositi costieri, giovedì l’assemblea dei comitati di Multedo

GENOVA - Il tema dell'ambiente torna centrale nel dibattito tra i cittadini di Multedo. Per questo motivo per giovedì 10 maggio è stata indetta un'assemblea che si svolgerà nei locali della Associazione Multedo 1930. A organizzarla le associazioni “Comitato di Quartiere di Multedo” e il comitato “Multedo per l’ambiente”.

Al centro la questione legata a Porto Petroli e ai depositi costieri. Tra le tematiche che verranno dibattute ci sono dunque quelle legate alla delocalizzazione delle aziende presenti sul territorio e alle opportunità e al futuro di un'area fortemente legate alle attività del porto e che da tempo denuncia una situazione di squilibrio e svantaggio ambientale rispetto agli altri quartireri della città. Primocanale seguirà l'evento attraverso il sito e trasmetterà l'evento in differita sui suoi canali.

Invitati a partecipare anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il prefetto di Genova Fiamma Spena, oltre al presidente del Municipio VII Ponente, gli Amministratori di Carmagnani e Superba, i sindacati di categoria, l’Autorità di sistema del mar ligure occidentale, il direttore di Arpal, il direttore di ASL3 Liguria, il comandante dei Vigili del Fuoco di Genova, le associazioni e i comitati di Multedo e Pegli, oltre a consiglieri comunali e municipali.