Ponte per Genova, avanti i lavori: nuovo trasporto eccezionale

GENOVA - Vanno avanti i lavori di costruzione del nuovo ponte per Genova chiamato a prendere il posto del viadotto Morandi.

Un nuovo trasporto eccezionale di parti del nuovo ponte diretti al cantiere di Levante, è previsto per la notte del 9 settembre: a partire dalle ore 22, cinque conci, arrivati via mare, verranno mossi dalla banchina AEN/Arcelor Mittal fino al cantiere di ricostruzione Ponte sul Polcevera, accompagnati da quattro veicoli di scorta tecnica.

Il percorso seguito sarà lo stesso che è già stato percorso venerdì notte per il primo trasporto: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale. Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale sarà in vigore il divieto di sosta su via Reti e su via Fillak dalle ore 19 del 9 settembre.

- IL COMMISSARIO BUCCI: "Verra' fatto il possibile per montare il primo pezzo di impalcato del nuovo ponte di Genova tra il 25 settembre e il primo ottobre". Lo ha precisato questa mattina il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, a margine della visita nella sede del comune di Genova del principe di Kent, cugino della regina Elisabetta II. Il primo cittadino aveva parlato del 25 settembre come "best option". Molto probabilmente il premier Conte non assistera' a questo step per la realizzazione del nuovo viadotto e si attende la conferma della sua presenza al Salone Nautico di Genova. Mentre mercoledi', si apprende, ci sara' un colloquio telefonico tra il sindaco e la neo ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli per fare il punto sulla situazione di Genova post Morandi. Il ministro e' atteso nel capoluogo ligure al Salone Nautico: nel pomeriggio della visita si terra' una riunione con Bucci proprio legata alla situazione della citta'