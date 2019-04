Ponte pasquale senza cantieri: scatta oggi lo stop nelle autostrade della Liguria

GENOVA - Scatta oggi lo stop ai cantieri delle autostrade della Liguria. Il governatore Toti lo aveva annunciato giorni fa. Da questa mattina e almeno fino al prossimo 5 maggio i cantieri lungo A6, A7, A10, A12, A15 e A26 sono sospesi. Nelle ultime settimane i cantieri si sono moltiplicati costringendo tutti gli automobilisti e non solo a lunghe code e tempi moltiplicati per raggiungere le diverse località della Liguria. Il rischio danni dal punto di vista turistico sarebbe stato elevato a maggior ragione in vista del lungo ponte pasquale che sta per arrivare.

Una battaglia che Primocanale ha fatto propria dal primo minuto, segnalando in diverse trasmissioni - fra cui Viaggio in Liguria - l'assoluta inadeguatezza degli spostamenti su e giù per la riviera. 'Spreco di tempo' unito a un tariffario, che non registrava alcuno sconto nelle tasche dei viaggiatori. Un incontro in prefettura negli scorsi giorni tra il prefetto e il governatore Toti ha permesso di trovare l'intesa e da oggi quindi confermato lo stop ai cantieri.