GENOVA - "Ho appena firmato il decreto per assumere 300 persone a Genova: più vigili, più operatori per la pulizia e più tecnici. Un altro passo importante per far uscire la città dall'emergenza del ponte Morandi".

Lo comunica il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza del ponte Morandi, Giovanni Toti, stamani via facebook.